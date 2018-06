Israele, in tv Mondiali anche in arabo

TEL AVIV, 15 GIU - La televisione statale israeliana ha creato ieri un precedente quando ha trasmesso non solo in ebraico ma separatamente anche in arabo la partita di apertura dei mondiali, Russia-Arabia Saudita. Il programma in arabo e' stato realizzato da due esperti di calcio, Ahmed Wahab e Jawdat Odeh, entrambi arabi cittadini di Israele. La emittente statale ha anticipato che trasmettera' gratuitamente in arabo gran parte delle partite dei mondiali sia sul canale 33 delle tv via cavo che possono essere seguite in Israele sia su un apposito sito (makan.org.il) a beneficio dei telespettatori che si trovano nel mondo arabo. Ieri, in un altro gesto di distensione verso i Paesi vicini, il ministero degli esteri israeliano ha pubblicato un insolito messaggio augurale alla nazionale dell'Arabia Saudita.