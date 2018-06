Bielsa è il nuovo allenatore del Leeds

LONDRA, 15 GIU - La carriera di Marcelo Biesla riparte nella seconda divisione inglese, sulla panchina del Leeds. E' stato lo stesso club inglese questa mattina ad ufficializzare l'arrivo del tecnico argentino che ha firmato un contratto di due anni (con opzione per il terzo), da oltre 2,5 milioni di euro a stagione. "E' sempre stata una mia ambizione lavorare in Inghilterra - le parole di Bielsa -, ma ho sempre pensato fosse importante aspettare il progetto giusto. Quando il Leeds mi ha presentato questa offerta, è stato impossibile rifiutarla". L'annuncio dell'ingaggio di Bielsa è stato accompagnato dal club con una fumata bianca, rilasciata nel cielo di Leeds, come avviene in Vaticano per comunicare al mondo esterno l'avvenuta elezione del nuovo papa.