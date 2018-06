Mondiali,i complimenti di Putin ai russi

MOSCA, 15 GIU - Il presidente Vladimir Putin ha chiamato il ct russo Cherchesov congratulandosi per la vittoria della Russia sull'Arabia Saudita, battuta 5-0 ieri allo stadio Luzhniki. Lo ha dichiarato l'allenatore in conferenza stampa, citato da RBK. "Mi ha chiamato il capo dello Stato, si è congratulato e mi ha chiesto di ringraziare i ragazzi per la bella partita", ha detto Cherchesov. Putin ha assistito alla prima partita dei Mondiali in compagnia del Presidente FIFA Gianni Infantino e del principe Saudita Mohammed bin Salman.