Palermo, Zamparini elogia la squadra

PALERMO, 14 GIU - "È stata una bella festa per il Barbera, sono stato felice di vedere lo stadio di nuovo pieno, che la città è vicina alla squadra". Lo ha detto il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, dopo la vittoria di ieri contro il Frosinone nell'andata della finale dei playoff di serie B. "Stellone non ha sbagliato nulla - ha aggiunto - abbiamo sofferto tutti perché prendere un gol così dopo 5' è difficile da superare. La squadra ha dimostrato tranquillità e di avere una caratura superiore. I playoff sono una lotteria, a Frosinone sono convinto di avere un mister che ci porterà in A. Sta lavorando bene, prepariamoci alla sofferenza dei 90', sperando l'ultima prima di esplodere di gioia". "Ieri i ragazzi sono stati tutti da 7, anche se qualche giornale ha dato 5,5 a Rajkovic. È brutto quando fanno così - ha concluso - ma ognuno ha il suo parere. Ieri tutti andavano premiati. Li ho visti bene fisicamente, è una partita comunque da prendere con le pinze. Siamo ben quadrati, andiamo a Frosinone per vincere".