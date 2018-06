Alisson al Real, vicino accordo con Roma

ROMA, 14 GIU - C'è stato un avvicinamento delle parti e l'accordo fra Roma e Real Madrid per il trasferimento di Alisson nella capitale spagnola è vicino, per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Lo scrive il quotidiano sportivo di Madrid 'As', precisando che alla trattativa sta lavorando l'agente, e intermediario, Josè Maria Neis. Anche fonti vicine alla famiglia del portiere brasiliano confermano che c'è la voglia di trasferirsi a Madrid. Il presidente romanista James Pallotta, secondo quanto riporta un portale di Napoli, prima di lasciare l'Italia avrebbe parlato di trattativa in dirittura d'arrivo: "Alisson costa tanto, servono 78 milioni, è vicino al Real Madrid mentre Nainggolan andrà all'Inter". Se davvero Alisson andrà al Real dovrà giocarsi il posto con Keylor Navas che non ha alcuna intenzione di lasciare il club pluricampione d'Europa, convinto com'è di avere buone chance di conservare il ruolo di titolare. Oltretutto un anno e mezzo fa ha rinnovato fino al 2022 per 5 milioni all'anno e non intende rinunciarvi.