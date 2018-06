Mondiali: Cuper, Salah presto in forma

ROMA, 14 GIU - "Abbiamo l'entusiasmo e la serietà per poter disputare una partita eccellente. Affronteremo l'Uruguay con un solo obiettivo: vincere. Salah? Si sta avvicinando alla forma atletica migliore, presto sarà al passo con i compagni". Così Hector Cuper, ct dell'Egitto, prima di lasciare il ritiro della Nazionale dei 'Faraoni', a Grozny, e partire per Ekaterinburg, dove domani pomeriggio affronterà la 'Celeste' nell'esordio mondiale. In dubbio la stella del Liverpool, Mohamed Salah, che si è infortunato a una spalla lo scorso 26 maggio, nella finale di Champions League persa a Kiev contro il Real Madrid, dopo uno scontro con Sergio Ramos.