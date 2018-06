Diritti tv: Perform lancia Dazn

MILANO, 14 GIU - Si chiama Dazn (pronuncia 'dazone'), e avrà una tariffa unica di 9.99 euro al mese il servizio live e on demand di sport in streaming, su cui Perform Group per i prossimi tre anni trasmetterà in esclusiva 114 partite del campionato di Serie A (3 ogni giornata, con gli highlights delle altre 7), che ha acquistato ieri per 193.3 milioni di euro più bonus. "Grazie a ulteriori contenuti sportivi che saremo in grado di annunciare presto, e alle emozioni garantite dalla Serie A, creeremo un modo nuovo, migliore e più equo di guardare lo sport" spiega James Rushton, Ceo di Dazn, sottolineando che "il calcio in Italia è una vera e propria passione, uno stile di vita. Per questo siamo orgogliosi di lanciare Dazn in Italia offrendo alcune delle migliori partite della Serie A in esclusiva". Perform, società inglese con quasi 3.000 dipendenti in più di 30 Paesi, si è assicurata in esclusiva la partita delle 20.30 del sabato e due di domenica, alle 12.30 e alle 15.