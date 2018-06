Antonioni, respinte offerte per Chiesa

FIRENZE, 13 GIU - "Se anche Diego Della Valle dice che Chiesa resta penso non ci siano problemi riguardo al futuro. Come ha detto il patron le offerte saranno rispedite al mittente". Lo ha detto Giancarlo Antognoni in visita oggi al Pitti Uomo, la rassegna di moda e accessori maschili in corso a Firenze alla Fortezza da Basso. "Siamo ottimisti di vedere Federico a Firenze almeno per qualche altro anno - ha continuato il dirigente viola - Il fatto che ci siano diverse offerte di altri club per lui ci fa piacere, ma dobbiamo pensare anche a noi ed ai nostri tifosi". Tra i giocatori in cima alla lista delle preferenze c'è il giovane portiere Alex Meret per il quale la Fiorentina è disposta a fare un grosso sacrificio pur di convincere l'Udinese ad aprire una trattativa: "Lo conosco dai tempi delle giovanili azzurre, è cresciuto molto in questi anni, sarebbe davvero un gran colpo".