Fiorentina: Hancko a un passo

FIRENZE, 13 GIU - La Fiorentina è in dirittura d'arrivo per l'esterno difensivo slovacco David Hancko, classe '97, proveniente dallo Zilina: un'operazione da circa 3 milioni di euro mentre per il giocatore, inserito dalla Uefa tra i migliori 50 giovani talenti europei, è pronto un contratto di 4 annii. Intanto la dirigenza viola sta trattando per il centrocampo il mediano Tomas Soucek, 23 anni, dello Slavia Praga e in queste ore ha incontrato a Milano l'entourage del giocatore già seguito lo scorso gennaio.