Mondiali: Fifa, Infantino si ricandida

MOSCA 13 GIU - Gianni Infantino ha annunciato la sua ricandidatura alla presidenza della Fifa in vista delle elezioni che si terranno il 5 giugno dell'anno prossimo a Parigi. Durante il discorso di chiusura del 68/o congresso Fifa tenutosi a Mosca, Infantino ha dichiarato le sue intenzioni di proiettare la Fifa in una nuova era. "Un leader deve avere una visione e noi una visione per la Fifa ce l'abbiamo", ha detto Infantino, aggiungendo che la Fifa "continuerà a creare il futuro del calcio mondiale insieme a tutti i suoi partner".