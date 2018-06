Mondiali: Spagna, è Hierro il nuovo ct

ROMA, 13 GIU - E' l'ex 'colonna' del Real Madrid (club in cui ha giocato per 14 anni) Fernando Hierro il nuovo commissario tecnico della Spagna. Lo ha annunciato la federcalcio spagnola (Rfef). Hierro,. che sostituisce l'esonerato Julen Lopetegui, ha ricoperto finora l'incarico di direttore sportivo della stessa federazione, mentre in precedenza, da allenatore, era stato il vice di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real e poi aveva guidato l'Oviedo.