Ferrari, prima giornata alla Sampdoria

GENOVA, 13 GIU - Prima giornata in blucerchiato per il nuovo acquisto della Sampdoria Alex Ferrari che ha effettuato le visite mediche presso il Laboratorio Albaro. Il giocatore, che nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Verona, è stato prelevato dal Bologna in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro. Difensore centrale, 23 anni, all'occorrenza può giocare anche come esterno destro. Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ha collezionato anche 7 presenze con l'Under 21.