Mondiali: Fifa aspetta fatturato record

MOSCA, 13 GIU - La Fifa prevede di fatturare la cifra record di 6,1 miliardi di dollari in occasione dei Mondiali in Russia. Lo riporta il New York Times citando i documenti finanziari della Fifa. In comparazione, il fatturato totale dei Mondiali in Brasile nel 2014 è stato di 1,3 miliardi. Parte consistente dei guadagni di quest'anno deriva dalla vendita dei diritti televisivi e dai contratti di sponsorizzazione, molti dei quali di provenienza cinese.