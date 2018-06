Mondiali, Infantino saluta la Russia

MOSCA, 13 GIU - Il calcio "conquisterà la Russia" in occasione dei Mondiali. Lo ha detto il presidente Fifa Gianni Infantino, aprendo il congresso Fifa in cui oggi si deciderà il paese ospitante del Mondiale 2026. Lo riporta la Tass. "La Russia ha una caratteristica particolare, non è mai stata conquistata. La novità è che domani verrà conquistata dal calcio, che da tempo ha conquistato il resto del mondo". Infantino ha ringraziato i cittadini Russi e gli organizzatori del torneo - che avrà inizio domani allo stadio Luzhniki di Mosca - dicendosi sicuro che sarà il migliore della storia.