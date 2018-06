Inter: ritiro dal 9 luglio ad Appiano

MILANO, 12 GIU - La stagione 2018/19 dell'Inter partirà ufficialmente il prossimo 9 luglio, con l'inizio del ritiro. A differenza degli anni passati, la squadra nerazzurra svolgerà la preparazione interamente al Centro Sportivo Suning, come reso noto dal club in un comunicato ufficiale. È infatti scaduto il contratto con Riscone di Brunico, sede dei ritiri nelle scorse stagioni, e l'Inter ha così deciso di ridurre gli spostamenti. Le sedute di allenamento si terranno a porte chiuse, mentre diverse saranno le amichevoli che la squadra di Luciano Spalletti disputerà nel corso dell'estate, con l'esordio stagionale che dovrebbe tenersi in Svizzera a metà luglio. Le gare principali saranno le sfide dell'International Champions Cup contro Chelsea (1 agosto a Goteborg), Siviglia (7 agosto a Lecce) e Atletico Madrid (12 agosto a Madrid).