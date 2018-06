Mike Piazza mette in vendita la Reggiana

REGGIO EMILIA, 12 GIU - Mike Piazza è pronto a vendere la Reggiana. L'ex asso del baseball americano che aveva rilevato il club granata solamente due anni fa, ha manifestato la volontà di cedere la società, attraverso una nota ufficiale, anticipata dalla Gazzetta di Reggio. Una decisione che sarebbe maturata anche dopo la cocente delusione di Siena, dove la squadra è stata sconfitta con un rigore discutibilissimo nei quarti di finale playoff di Serie C con furiose polemiche annesse. Piazza si era detto "disgustato" e aveva addirittura accusato il calcio italiano di "corruzione". "Dopo i recenti avvenimenti - recita la nota firmata da Piazza - dopo averci pensato molto e fatto molte considerazioni, Alicia e io abbiamo deciso di mettere la Reggiana in vendita, totalmente o in parte. Invitiamo potenziali partner o proprietari a farsi avanti immediatamente". Lo stesso sindaco di Reggio Luca Vecchi si è detto sorpreso: "Poche settimane fa l'ho incontrato e abbiamo parlato di futuro".