Milan: Mirabelli, terremo i migliori

MILANO, 12 GIU - 'Vogliamo tenere i nostri giocatori migliori, anche se sono richiesti. Siamo certi di avere una squadra di valore, anche patrimoniale. Donnarumma? Ora c'è silenzio attorno a lui, fa anche bene viste le tante cose dette. È un patrimonio del calcio italiano e pensiamo di tenerlo a lungo. Anche Raiola è abbastanza tranquillo non ci sono problemi con lui'. Il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, in esclusiva a Premium Sport, fa il punto sul mercato dei rossoneri, rimarcando di essere in Russia 'per tenere vivi i contatti" e "non per visionare giocatori'. 'Lo scambio Falcao-André Silva - aggiunge Mirabelli - mi sembra improbabile. Il colombiano è un grandissimo calciatore nella parte finale della carriera mentre il nostro è un giovane che credo diventerà tra i più forti. Non abbiamo ricevuto per lui offerte da far venire l'acquolina in bocca. Thiago Silva ha detto che gli piacerebbe tornare? È un grandissimo giocatore, in tanti sognano di venire al Milan, questa società conserva un fascino particolare'.