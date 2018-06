Medico Egitto, Salah dubbio con Uruguay

GROZNY (RUSSIA), 11 GIU - Si valuterà solo poco prima della partita se Mohamed Salah sarà disponibile per giocare venerdì prossimo contro l'Uruguay, esordio dell'Egitto nel Mondiale di Russia. Il campione del Liverpool sta ancora recuperando dall'infortunio riportato alla spalla sinistra il 26 maggio scorso nella finale di Champions League. "Forse potrebbe iniziare in panchina, ma una decisione finale non è stata ancora presa", ha dichiarato oggi il medico del team egiziano, Mohamed Abouelela.