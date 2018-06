Alisson: Liverpool offre 65 mln, Real 50

ROMA, 11 GIU - Il Liverpool avrebbe offerto 65 milioni alla Roma per Alisson. Lo scrive il 'Mundo Deportivo', secondo cui al club giallorosso sarebbe pervenuta anche una seconda offerta, quella del Real, però più contenuta (50 milioni più bonus). Se il portiere della Selecao decidesse per la premier, scrive il quotidiano sportivo catalani, avrebbe garantito il posto da titolare, cosa che invece non avrebbe a Madrid, dove dovrebbe giocarsi il posto con Keylor Navas.