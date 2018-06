Mondiali,Salah'entusiasta della Cecenia'

MOSCA, 11 GIU - "Mohamed Salah è entusiasta di vedere quanto la gente lo ama e lo rispetta in Cecenia". Lo ha detto Ramzan Kadyrov, il leader della Cecenia, la Repubblica russa che ospita la Nazionale egiziana nel corso del Mondiale. "Salah ha mostrato gratitudine per la calda accoglienza", ha aggiunto il leader ceceno, in occasione del primo allenamento dell'Egitto, ieri nello stadio centrale di Grozny, la capitale della Cecenia. Kadyrov ha poi sottolineato che la Russia ha organizzato i Mondiali con successo, nonostante i tentativi da parte dei "nemici della Russia" di "metterle i bastoni fra le ruote". "Il presidente Vladimir Putin ha dimostrato che non ci sono obiettivi che il nostro grande paese, la Russia, non possa raggiungere", ha concluso Kadyrov. Numerose organizzazioni umanitarie hanno condannato la scelta della Fifa di usare la Cecenia come base dell'Egitto, ricordando le numerose violazioni dei diritti umani per le quali è nota la regione.