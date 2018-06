Gattuso, prepareremo stagione al meglio

ROMA, 11 GIU - "Il Mondiale è un grande evento, vado a vedere un paio di partite e dopo ritorno. Sappiamo bene quello che dobbiamo fare: oggi si parte per vedere un pò di giocatori e questo è un grandissimo evento". Così Rino Gattuso, parlando a Sky Sport, prima di salire sull'aereo che lo porterà in Russia, dove assisterà a un pezzo di Mondiale. "Ho il dovere di preparare al meglio la stagione. La famiglia non è contentissima, però bisogna organizzarsi, lavorare e io lo faccio con grande entusiasmo - aggiunge il tecnico del Milan -. Poi sicuramente dedico due settimane alla famiglia: andremo in Spagna con i bambini e la moglie. Poi ricominciamo con grandissima voglia e speriamo di fare una grandissima stagione".