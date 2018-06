Fra Rafinha e l'Inter c'è il Tottenham

ROMA, 11 GIU - Si complica la conferma di Rafinha all'Inter, perché sul giocatore di proprietà del Barcellona è piombato il Tottenham. La notizia è stata pubblicata sul quotidiano catalano Sport, che sottolinea la grande stima di Pochettino nei confronti di Rafinha, uno dei talentuosi figli di Mazinho, ex jolly di Fiorentina e Lecce. Il Tottenham avrebbe scelto il profilo del giocatore di origini brasiliane per rinforzare il centrocampo che già può contare sulla presenza di Alli ed Eriksen. E, mentre i 35 milioni per il riscatto del cartellino di Rafinha potrebbero essere un problema per l'Inter, di certo non lo sono per il club di Londra, che intende rompere il 'patto' fra i due club stipulato in caso di qualificazione dell'Inter alla prossima Champions.