Mondiali 2026: il 13 la Fifa decide sede

ROMA, 10 GIU - Il 13 giugno si conoscerà il nome del Paese organizzatore del Mondiale di calcio 2026 (il primo con 48 squadre): due le candidature in corsa, quella del Marocco e quella congiunta Usa-Canada-Messico. A calendarizzare il voto è stato oggi il Consiglio della Fifa che ha anche approvato una serie di novità riguardanti il ranking che, dal 15 luglio in poi, cioè a Coppa del Mondo finita, verrà stabilito in base a nuovi parametri, che daranno più 'peso' alle partite ufficiali, di qualificazione e dei tornei e meno alle amichevoli. Per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2026, in seguito alla pubblicazione del Rapporto di valutazione delle offerte da parte della Task Force di valutazione, il Consiglio Fifa ha ammesso alla votazione le due offerte: quella presentata congiuntamente dalla Canadian Soccer Association, dalla Mexican Football Association e dalla United States Soccer Federation, nonché quella presentata dalla Federation Royale Marocaine de Football che saranno votate mercoledì dal 68mo Congresso Fifa.