Mondiali: Egitto, in 2000 per partenza

IL CAIRO, 10 GIU - Circa 2000 tifosi hanno assistito all'ultimo allenamento a Il Cairo della nazionale egiziana prima della partenza per Grozny in Cecenia, quartier generale di Salah e compagni per i mondiali di Russia, dove sono giunti nella mattinata di oggi. L'Egitto (inserito nel gruppo A con Russia, Uruguay e Arabia Saudita) farà il suo esordio venerdì prossimo contro l'Uruguay. Ancora lavoro differenziato per Mohamed Salah che sta recuperando dall'infortunio alla spalla rimediato durante la finale di Champions league. Il giocatore del Liverpool si è trattenuto con i tifosi accorsi allo stadio de Il Cairo salutando i fan e facendo selfie con gli ammiratori. a sei giorni dall'esordio della nazionale egiziana contro Cavani e compagni non è ancora chiaro se Salah sarà recuperato.