Messi:anno difficile, felice per doblete

ROMA, 10 GIU - ''E' stato un anno complicato, soprattutto per la vicenda con il fisco. Non mi sono depresso ma è stata dura'': Leo Messi, in una intervista pubblicata oggi dallo spagnolo 'Sport' traccia un bilancio della sua annata. Ma guarda anche al futuro e si dice convinto che ''per tornare a vincere la Champions servono i migliori giocatori'', aprendo la porta al francese Antoine Griezmann ''è molto bravo e spero sia dei nostri''. "Abbiamo fatto un grande anno con il doblete. È vero che il sogno di tutti è la Champions - le parole di Messi - per ciò che significa vincerla ma non c'è bisogno di sminuire la stagione che abbiamo fatto. Vincere la Liga e la Champions sono cose diverse''. Secondo l'argentino ''Abbiamo avuto la sfortuna di uscire fuori dalla Champions (ai quarti per mano della Roma, ndr). Nonostante quello che ci è successo in Champions, la stagione è stata buona".