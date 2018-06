Bertolini, niente rivalsa sui maschi

RIMINI, 9 GIU - L'approdo ai Mondiali 2019, strappato dopo aver battuto 3-0 il Portogallo nella penultima partita delle qualificazioni europee rappresenta per la Nazionale femminile "una gioia immensa, una emozione fortissima e anche orgoglio per quello che queste ragazze sono riuscite a fare e per tutta l'Italia". Milena Bertolini non nasconde la sua soddisfazione per l'impresa delle nazionale di calcio femminile approdata ai mondiali. "E' una gioia immensa - ha aggiunto il ct delle azzurre alla Fiera di Rimini ospite di 'The Coach Experience', evento organizzato Italian Exhibition Group, Aiac e SG-Ghiretti&Partners. -: è stato un percorso fatto di grande condivisione, di obiettivi, da parte delle giocatrici, da parte dello staff, della Federazione. C'è stata grande motivazione da parte delle ragazze che dopo la delusione dell'Europeo sono ripartite con una grande voglia di riscatto: erano uscite depresse da quell'Europeo lasciato molto presto e sono ripartite molto determinate".