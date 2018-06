Atalanta, ufficiale l'arrivo di Reca

BERGAMO, 9 GIU - L'Atalanta ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo dell'esterno sinistro polacco Arkadiusz Reca, proveniente dal Wisla Plock. Nato a Chojnice il 17 giugno 1995, cresciuto del Chojniczanka, squadra della sua città, era a Plock dall'estate 2015 dopo le esperienze nel Koral Debnica e nel Flota Swinoujscie: all'attivo, una promozione immediata nella massima serie locale (Ekstraklasa) segnando 12 gol, cui si aggiungono i 7 nelle ultime due stagioni. Reca, che nasce come terzino e ha nel palmarès anche 3 presenze nella Polonia Under 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale nerazzurro: "Sono felice di aver firmato per un club importante, ho scelto il posto giusto per crescere. So di essere stato osservato per molti mesi, dall'Atalanta escono giocatori bravi: ho letto tanto su mister Gasperini e ho visto i video dei compagni cui dovrò fare concorrenza per il posto, mentre il mio amico Igor Lasicki che ha giocato a Napoli mi ha raccontato che i tifosi sono molto caldi".