Mondiali, Snai punta sui giocatori

ROMA, 8 GIU - Visto che l'Italia al mondiale non c'è, perché tradirla tifando per un'altra Nazionale? Meglio mollare il concetto di squadra del cuore e puntare sui singoli calciatori. E' la formula magica di Snai, primo operatore di scommesse sportive italiane, per incanalare nel betting, con una campagna appena lanciata, la passione dei tifosi attraverso le 64 partite che verranno disputate dalle 32 squadre finaliste di Russia 2018. Si punta dunque su goleador, top player e tutte le stelle del calcio internazionale che scenderanno in campo a partire dal 14 giugno. "Sono oltre 800 i giocatori impegnati in 64 partite - spiega all'Ansa Fabio Schiavolin, ad di SNAITECH -. Di questi, 80 sono i campioni che giocano in Serie A. Il nostro obiettivo sarà quello di far rivivere quelle emozioni in chiave mondiali, proponendo nuove sfide fra i nostri campioni in campo, come se la Serie A, grazie alle scommesse SNAI, non fosse finita".