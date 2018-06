Mondiali, amb. a Mosca "tiferò Russia"

MOSCA, 08 GIU - "Non so onestamente quanto rimarrà in gioco, ma farò il tifo per la Russia" così l'ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terracciano ha preso posizione in vista dei prossimi Mondiali di calcio, ai quali come è noto l'Italia non si è qualificata. Intervenuto a un dibattito alla Camera di commercio di Mosca, il diplomatico italiano ha dichiarato le sue simpatie calcistiche per la formazione di casa, augurandosi che anche "i tifosi che verranno dall'Italia facciano il tifo per la Nazionale russa". Nonostante l'assenza degli azzurri in campo, ai Mondiali ci sarà comunque qualcosa di "italiano", ha detto Terracciano facendo riferimento alle imprese che hanno contribuito alla realizzazione del grande evento sportivo. In particolare Isopan e Cimolai, che hanno partecipato alla ristrutturazione degli stadi di Nizhny Novgorod, Volgograd e Rostov sul Don.