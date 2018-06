Diritti tv: al via assemblea Lega A

MILANO, 8 GIU - Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A chiamata ad approvare i pacchetti, con i relativi prezzi minimi, per commercializzare i diritti tv del campionato. In mattinata si è conclusa la quattro giorni di trattative private a cui hanno preso parte Mediapro, Sky, Mediaset, Tim, Perform e Italia Way. In base alle indicazioni degli operatori, i club sceglieranno il modello di vendita ideale per provare a massimizzare i ricavi, eventualmente modificando i due schemi di partenza (per prodotto e per piattaforma) illustrati nel bando, in cui si dava una valutazione complessiva dei diritti tv di 1.1 miliardi di euro.