Mondiali, allarme estremisti ucraini

MOSCA, 08 GIU - Estremisti di destra ucraini potrebbero organizzare delle provocazioni durante i mondiali. Lo comunica FARE, l'organizzazione internazionale contro il razzismo nel calcio, secondo quanto riportato da Izvestya. Oltre a provocare scontri con i tifosi di altre nazioni, gli ucraini potrebbero tentare di portare negli stadi bandiere naziste e altri simboli vietati al fine di screditare l'evento. "In quel caso la Fifa si vedrebbe costretta a sanzionare gli organizzatori dei Mondiali oltre che le nazionali concrete" ha spiegato Yanis Kuzins, rappresentante di FARE. "Il fatto che l'Ucraina non giocherà - ha poi aggiunto - potrebbe servire da motivazione aggiuntiva". Il deputato ucraino Evgeny Balizky ha confermato che in Ucraina ci sono tifosi intenzionati a causare disordini in Russia. D'altra parte, il comitato organizzativo dei Mondiali ha dichiarato che i servizi di sicurezza sono preparati a prevenire ogni genere di provocazione.