Juventus, visite mediche per Perin

TORINO, 8 GIU - Visite mediche in corso per Mattia Perin, nuovo portiere della Juventus. L'estremo difensore in forza al Genoa nelle ultime stagioni, è arrivato a Torino ieri e questa mattina si è recato al J Medical per sostenere gli esami di rito. Nel pomeriggio dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del trasferimento in bianconero del portiere della Nazionale.