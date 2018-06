Udinese: Velazquez nuovo allenatore

UDINE, 7 GIU - Julio Velazquez Santiago è il nuovo tecnico dell'Udinese calcio. L'ingaggio è stato ufficializzato in serata dal club friulano e avrà decorrenza dal primo luglio. Il tecnico sarà presentato in conferenza stampa domani alle 12.00, alla Dacia Arena. La società ringrazia Igor Tudor e Mark Iuliano per il lavoro svolto nella fase finale della stagione 2017-2018 e "augura loro il meglio per il futuro".