Mondiali: Infantino, la Russia è pronta

ROMA, 7 GIU - "A una settimana dal via del Mondiale, posso dire che la Russia è pronta. E il mondo intero scoprirà il vero volto di questo Paese ospitale e festoso". Lo dice il presidente Fifa, Gianni Infantino, in un'intervista sul sito della confederazione mondiale di calcio. "Il Mondiale ha questa peculiarità, di poter cambiare la percezione di una nazione in tutto il mondo. E la gente vedrà la Russia come un paese diverso, che vuole essere aperto e accogliere chi arriva".