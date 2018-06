Playoff B: Cittadella-Frosinone 1-1

CITTADELLA (PADOVA), 6 GIU - Finisce 1-1 al Tombolato l'andata delle semifinali dei playoff di serie B tra Cittadella e Frosinone. Gli ospiti passano in vantaggio al 17' con Paganini, abile a deviare in rete un pallone vagante sugli sviluppi di un corner. Il Frosinone sfiora il raddoppio al 29', quando Adorni salva in extremis su Dionisi a porta vuota. Al 34' invece è Pezzi a ribattere sulla linea un tiro di Sammarco. Il pareggio arriva al 43': contrasto aereo di Kouame, tiro di Chiaretti e deviazione di Brighenti che spiazza Vigorito. Nel finale il Cittadella va anche vicino al 2-1, ma al 45' il colpo di testa di Strizzolo si spegne a fil di palo e 1' dopo Vigorito dice no a Bartolomei. Nella ripresa le occasioni migliori sono per i granata: al 56' Adorni non trova la deviazione vincente a due passi dalla porta, al 67' l'assist di Strizzolo non trova compagni pronti all'appuntamento. Il Frosinone difende il pareggio senza ulteriori patemi e domenica, nella sfida di ritorno in casa, potrà contare su due risultati su tre.