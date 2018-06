Ballardini, Perin è tra più forti mondo

SIENA, 5 GIU - "Per me Mattia è uno dei più forti portieri del mondo, per cui ha sicuramente buone chance di avere una maglia da titolare. Se va in una squadra così importante troverà grande concorrenza, ma uno come lui se la può giocare con chiunque". Così l'allenatore del Genoa Davide Ballardini ha commentato l'imminente trasferimento del portiere Perin alla Juventus. Ballardini ne ha parlato a Siena dove stasera è intervenuto per ritirare il premio 'Briglia d'oro'.