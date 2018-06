Diritti tv: Mediaset è interessata

MILANO, 5 GIU - Il nuovo bando per i diritti tv della Serie A interessa a Mediaset, che ha intenzione di assicurarsi la migliore offerta possibile per i propri abbonati, che in un'ottica di costi sostenibili. È quanto fanno sapere fonti di Mediaset, secondo cui il Biscione invierà la propria manifestazione di interesse alla Lega Serie A per partecipare alla fase delle trattative private iniziata oggi per i diritti tv del campionato. Legali e tecnici di Mediaset intanto stanno studiando il bando.