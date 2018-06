'Leno parte solo a nostre condizioni'

(ANSA) NAPOLI, 5 GIU - "Leno può partire ma solo alle nostre condizioni, siamo comunque in costante e aperto scambio con Bernd e il suo manager", Lo afferma Rudy Voeller, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, in un'intervista alla Bild. Voeller, parlando del portiere tedesco che interessa a Napoli, ha ricordato le condizioni della squadra tedesca che vuole far valere la clausola di 28 milioni di euro prevista nel contratto del giocatore: "Leno aveva un'offerta concreta da Napoli - racconta Voeller - già nel 2017, ma all'epoca non avevamo un'alternativa equivalente. Doveva rimanere e ha fatto davvero bene la scorsa stagione. Però pensavamo che il desiderio di Bernd di cambiare sarebbe tornato e quindi con l'arrivo di Hradecky abbiamo un successore di alta classe". Leno sarebbe in testa alla lista dei portieri del Napoli per sostituire Pepe Reina, partito con destinazione Milan. L'affare Rui Patricio si è infatti complicato per la diatriba legale tra il portiere portoghese e lo Sporting Lisbna