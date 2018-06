Mondiali con 81 stelle della Liga

ROMA, 5 GIU - Saranno 81 i calciatori delle squadre della Liga che saranno impegnati ai Mondiali in Russia. Il club spagnolo con il maggior numero di giocatori è il Real Madrid (15), davanti al Barcellona (14) e all'Atletico (9). A livello internazionale, il club che manda il maggior numero di giocatori in Russia è il Manchester City, con un totale di 16. Per selezione, la più rappresentata è la Spagna, con 17 giocatori della Liga, seguita da Colombia (6), Francia (6) e Uruguay (5).