De Magistris, ci auguriamo grande Napoli

NAPOLI, 5 GIU - Inizieranno subito dopo lo smantellamento del palco per il concerto 'Pino è' i lavori allo stadio San Paolo di Napoli. Lo ha annunciato il sindaco Luigi de Magistris a margine della consegna della medaglia della città a Peppino Di Capri. De Magistris ha riferito che ieri si è svolta una riunione 'importante' in Prefettura alla presenza del questore, della Regione, dell'amministrazione comunale e della società durane la quale è stato stilato il crono programma degli interventi. 'Stiamo andando nella direzione giusta - ha affermato il sindaco - cercando di raggiungere subito i migliori obiettivi possibili e con il minor disagio possibile'. Una stadio ristrutturato per sostenere il Napoli che sta costruendo il nuovo allenatore Carlo Ancelotti. 'La prossima stagione - ha aggiunto - avremo un allenatore forte, uno stadio ristrutturato e ci auguriamo una grande squadra per una grande città in cui il legame tra squadra è città è sempre più forte'.