Atletico: Cavani sostituto di Griezmann

ROMA, 5 GIU - Il futuro di Antoine Griezmann è incerto, e molto probabilmente lontano dalla Castiglia, tant'è che l'Atletico Madrid ha già pronta l'alternativa a 'La petit diable', che si è riservato la scelta di decidere la propria destinazione. Il club 'Colchonero', infatti, ha messo gli occhi addosso a Edinson Cavani, nel caso in cui il francesino dovesse trasferirsi al Barcellona. Molto è legato alla clausola di Griezmann che, il primo luglio, scenderà da 200 a 100 milioni, una cifra che lo trasformerebbe in un grosso investimento. I media spagnoli parlano anche di un incontro già avvenuto fra Cavani e il suo procuratore, nonché fratellastro, Walter Guglielmone. L'incontro, scrivono i giornali spagnoli, è avvenuto nel ristorante Navalcarnero, a Madrid. Cavani attualmente è legato al PSG da un contratto che scadrà nel 2020, ma il club francese ha bisogno di vendere per rispettare le norme del 'fair-play' finanziario, dopo le follie del mercato di un anno fa, quando vennero acquistati Neymar a 222 milioni e Mbappè a 180.