Cagliari aspetta Maran e prende Srna

CAGLIARI, 4 GIU - Ultime formalità per Rolando Maran al Cagliari: il presidente del club sardo Tommaso Giulini e il ds Marcello Carli hanno di fatto concluso la caccia al nuovo allenatore e sono pronti all'annuncio ufficiale. È solo una formalità: si stanno curando gli ultimi dettagli per definire l'addio al Chievo di Maran. Poi sarà la volta della firma del contratto con la società rossoblù. Il Cagliari sta già lavorando per la stagione 2018/19 anche sul fronte giocatori tenendo conto delle possibili esigenze e dei moduli tattici del nuovo allenatore. I nomi? Il Cagliari si è già messo sulle tracce di Darijo Srna per coprire il vuoto sulla fascia destra tamponato la scorsa stagione dall'adozione del 3-5-2 o dall'utilizzo di Faragò nel 4-4-2 sulla linea dei difensori. Srna, classe 1982, gioca dal 2003 con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk e mantiene ancora il record di presenze nella nazionale croata (134). E' già arrivato in città, pronto a firmare il contratto con il Cagliari.