Mondiali: Perù, anche Guerrero nei 23

ROMA, 4 GIU - L'attaccante e capitano del Perù, Paulo Guerrero, ottenuta la sospensiva dalla squalifica per doping, figura nell'elenco dei 23 convocati per il Mondiale in Russia. Questa la lista: - Portieri: Carlos Caceda, José Carvallo, Pedro Gallese. - Difensori: Luis Advíncula, Aldo Corzo, Miguel Trauco, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Araujo, Nilson Loyola, Anderson Santamaría. Centrocampisti: Edison Flores, Paolo Hurtado, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Pedro Aquino, Christian Cueva, Wilder Cartagena. Attaccanti: Paolo Guerrero, André Carrillo, Jefferson Farfán, Andy Polo, Raul Ruidiaz.