Primo colpo United, preso Fred

LONDRA, 4 GIU - Primo colpo di mercato del Manchester United: per 60 milioni di euro ha acquistato dallo Shakhtar Donetsk il brasiliano Fred, centrocampista offensivo. Mancavano ormai solo gli ultimi dettagli, che sono stati risolti nel corso della scorso fine settimana: il nazionale del Brasile è il primo rinforzo di José Mourinho. Atterrato questa mattina a Manchester e accompagnato nel centro sportivo di Carrington, Fred si è sottoposto alle visite mediche di routine e già nel primo pomeriggio è attesa la firma sul contratto. Una pura formalità, prima di riunirsi con i suoi compagni di nazionale, in partenza per il Mondiale in Russia.