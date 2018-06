Mondiali,polizia Londra avverte hooligan

MOSCA, 4 GIU - Gli hooligan londinesi banditi dagli stadi devono consegnare il proprio passaporto alla polizia in vista dell'inizio dei Mondiali in Russia. Lo comunica l'ufficio stampa della polizia di Londra, citato dalla Tass. Sono 132 gli hooligan residenti a Londra a cui è stato interdetto l'ingresso agli stadi, compresi quelli del Mondiale in Russia. Agenti di polizia pattuglieranno l'aeroporto di Heathrow assicurandosi che nessuno degli hooligan inclusi nella lista nera si imbarchi per la Russia. Le autorità inglesi hanno inoltre precisato che chi mancherà di consegnare il passaporto verrà perseguito per legge.