Mondiali: Egitto, Salah convocato

ROMA, 4 GIU - Convocato e col n.10 sulle spalle. C'è anche Momo Salah nell'elenco definitivo dei 23 per il Mondiale ufficializzato oggi dal ct Hector Cuper. L'infortunio alla spalla rimediato nella finale di Champions lo scorso 26 maggio non ha infatti impedito all'attaccante del Liverpool di essere inserito nella lista, anche se non è ancora chiaro se l'ex Roma potrà essere in campo fin da subito (esordio il 15 giugno contro l'Uruguay). Il portiere 45enne El-Hadary, classe '73, se giocherà diventerà il più anziano nella fase finale di un Mondiale. Questo l'elenco e il numero di maglia: - Portieri: El Hadary (1), Ekramy (16), El Shennawy (23). - Difensori: Fathi (7), Samir (20), Ashraf (12), AbdelShafy (13), Hegazi (6), Gabr (2), Elmohamady (3), Omar Gaber (4), El-Wensh (15). - Centrocampisti: Hamed (8), Shikabala (18), El-Said (19), Sam Morsy (5), Elneny (17), Kahraba (11), Sobhi (14), Treziguet (21), Warda (22). - Attaccanti: Marwan Mohsen (9), Mohamed Salah (10).