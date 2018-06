Mondiali: Mutko,auguri a nazionale russa

MOSCA, 4 GIU - I giocatori russi selezionati per il Mondiale sanno che si tratta del più importante evento della loro vita oltre che della storia del calcio russo. Così il vice premier russo e ex ministro dello Sport Vitaly Mutko ha commentato la lista definitiva dei convocati per il Mondiale. Lo riporta la Tass. "Questi sono i nostri migliori giocatori al momento. Auguriamo loro buona fortuna" ha detto Mutko. Il vice premier ha poi lodato il grande senso di responsabilità con cui la nazionale russa affronta ogni partita, definendo la qualità del gioco come "questione secondaria". "Abbiamo tanti giovani, penso che la maggior parte dei giocatori che prenderanno parte al Mondiale resteranno per i prossimi cinque-otto anni - ha continuato - Questi ragazzi determineranno il futuro del nostro calcio in Russia e all'estero, auguro loro di realizzare il loro potenziale".