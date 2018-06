Nida in ritiro Italia, per gemellaggio

TORINO, 3 GIU - Foto di gruppo, oggi a Vinovo, per l'Italia di Roberto Mancini e la Nazionale Italiana dell'Amicizia (Nida). Alla vigilia dell'amichevole con l'Olanda, una rappresentanza della Onlus, che ha come impegno primario l'assistenza ai minori in difficoltà, è stata ricevuta nel ritiro degli azzurri, che hanno dato la possibilità ad alcuni ragazzi seguiti dall'associazione di assistere all'allenamento. "Ringrazio il ct Mancini, il suo staff e tutti i giocatori per la sensibilità e l'attenzione che ci hanno dimostrato", racconta Walter Galliano, che della Nazionale Italiana dell'Amicizia è il capitano. "I calciatori - dice - sono stati fantastici, hanno firmato autografi, fatto foto e, soprattutto, ci hanno consentito di assistere all'allenamento". Un sogno che si avvera per questi ragazzi e che potrebbe continuare: "abbiamo proposto una sorta di 'gemellaggio' - spiega - per consentire ai ragazzi che seguiamo in tutta Italia di incontrare i loro beniamini in tutte le città in cui gli azzurri giocheranno".