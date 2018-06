Bilardo ricoverato per crisi depressive

BUENOS AIRES, 3 GIU - Carlos Bilardo, 80 anni, ct dell'Argentina campione del mondo nel 1986 e vicecampione nel 1990, è ricoverato da giovedì scorso in una struttura di Buenos Aires, a causa di un "forte quadro depressivo". Lo si è appreso da fonti mediche vicine alla famiglia del 'Narigon', come affettuosamente viene chiamato in patria l'ex allenatore. Bilardo soffre anche di vuoti di memoria e il suo malessere si sarebbe acuito da quando non conduce più una trasmissione sull'emittente radiofonica 'La Red'.