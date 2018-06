Per panchina Chelsea favorito è Blanc

ROMA, 3 GIU - L'ex ct della Francia, Laurent Blanc, è vicino alla panchina del Chelsea. Lo riporta l'emittente britannica Sky Sports, che riprende quanto pubblicato da alcuni giornali come Sun e Daily Mail. Blanc, che in passato ha allenato anche il PSG, per i 'Blues' rappresenta la soluzione meno complicata dal punto di vista economico e anche quella più politicamente corretta. Infatti, il Chelsea, che comunque non voleva pagare la clausola di 8 milioni di euro al Napoli per liberare Maurizio Sarri, ha bocciato il tecnico toscano, anche per via di certe sue considerazioni omofobe e sessista, più volte ricordate in questi giorni dai media britannici. Così la società londinese, che è tutt'ora sotto inchiesta in patria, per problemi di bullismo e omofobia da parte di ex componenti lo staff tecnico come Graham Rix e Gwyn Williams, ha ritenuto non opportuno offrire l'incarico di tecnico a uno come Sarri che in passato si è lasciato andare a frasi che anche a Londra hanno avuto rilievo.